Tanja a été désignée pour résoudre une équation de maths. «J’ai donné la bonne réponse, mais pas assez fort. Des garçons faisaient du bruit au fond de la classe.» La remplaçante lui a donc demandé de se mettre debout sur une chaise et de répéter la réponse, plus fort cette fois-ci. «Elle a dit devant toute la classe: «Vous, les filles de p***, ne pouvez-vous pas parler plus fort?» Perplexe et intimidée, Tanja est restée sans voix.