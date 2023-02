Champ magnétique meurtrier : Sa propre arme se retourne contre lui et l’abat

Au classement des morts les plus absurdes, celle de Leandro Mathias de Novaes décrocherait certainement l’une des premières places. Le 18 janvier à São Paulo, cet avocat de 40 ans a accompagné sa mère qui devait passer une IRM (imagerie par résonance magnétique) dans un laboratoire. Cette technologie est utilisée pour rechercher les lésions des organes et des tissus que les rayons X ne peuvent pas détecter. Elle utilise un champ magnétique et des ondes radio générées par ordinateur pour créer des images détaillées du corps.