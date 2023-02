Iris Mittenaere: Sa pub avec des pâtes et des sacs ne passe pas

Iris Mittenaere : Sa pub avec des pâtes et des sacs de luxe ne passe pas

La fiancée de Diego El Glaoui n’est pas restée sourde aux critiques. Elle a réagi en répondant directement à certains de ses followers. «Vous êtes des malades! C’est bien connu, je suis un robot, je ne mange pas, bah non. J’ai mangé des pâtes et du coup, on a pris une photo. Pas l’inverse», a-t-elle écrit. Et de préciser qu’elle avait en outre un souci avec la nourriture: «Si vous me connaissiez, vous sauriez que c’est mon plus gros complexe. J’ai subi énormément de harcèlements à cause de mon poids. Donc la phrase: «Vous croyez qu’elle a vraiment mangé les pastas». STOP.» Elle a également ajouté qu’elle avait récemment perdu du poids et qu’elle ne le vivait pas très bien.