Justice : Sa queue de poisson à une trott’ électrique tourne en rond

En mai 2018, un automobiliste avait dépassé un trottinettiste à Lausanne avant de se rabattre contre lui. Après cinq verdicts, le Tribunal fédéral confirme la condamnation du chauffeur mais demande complément au Tribunal cantonal.

Alors que les accidents impliquant des trottinettes électriques sont de plus en plus nombreux en Suisse, un incident survenu en mai 2018 a eu le temps de faire plusieurs fois la navette entre le Tribunal cantonal (TC) vaudois et le Tribunal fédéral (TF). En ville de Lausanne, un automobiliste avait fait une queue de poisson à un trottinettiste. Le conducteur du véhicule avait klaxonné puis ralenti au niveau du deux-roues, avant de se rabattre contre lui. Ce dernier avait alors donné deux coups de poing contre la carrosserie de la voiture.

Un an après, l’automobiliste a été condamné pour violations des règles de la circulation à 30 jours-amende à 300 francs avec sursis et à une amende de 3000 francs. Mais le verdict a été annulé par le TF car celui-ci reposait en partie sur une vidéo enregistrée sans droit par le trottinettiste, explique «24 heures». Plus tard, le conducteur a décidé de se tourner à nouveau vers le TF après avoir été condamné à la même peine en février 2021 par le TC. Mardi, l’autorité judiciaire suprême a rejeté pour l’essentiel le recours de l’automobiliste. Le TF estime cependant que la peine prononcée est insuffisamment motivée et renvoie la copie au TC.