Amandine Pellissard: Sa reconversion dans le X choque la Toile

Amandine Pellissard : Sa reconversion dans le porno choque la Toile

Si Amandine Pellissard avait créé la polémique après avoir annoncé qu’elle se lançait dans l’érotisme en ouvrant un compte MYM, elle a carrément choqué la Toile en dévoilant son quotidien d’actrice porno dans une vidéo réalisée par Jeremstar, sur YouTube. Accompagnée de son mari, Alexandre, l’ex-candidate de «Famille nombreuse: la vie en XXL», sur TF1, a ouvert les portes de sa maison au blogueur et s’est confiée sur sa sulfureuse reconversion. On y apprend que les parents de huit enfants filment leurs ébats sexuels chez eux, quand leur progéniture est à l’école. «On n’a aucune limite. Sodomie, éjaculation faciale, sado-maso… Les seules choses qu’on ne fait pas, ce sont les rapports à plusieurs et la scatophilie», a expliqué sans détour la Française de 34 ans qui planque tous ses sex-toys sous le canapé du salon. Et les demandes de leurs abonnés sont nombreuses. «À notre grande surprise, ça marche extrêmement bien, on est ravis. On a des clients très réguliers», s’est félicitée la blonde qui a ajouté que ce qu’elle faisait était «un vrai métier». Depuis qu’ils se sont lancés dans le porno en décembre 2022, les amoureux ont gagné plus de 26’000 euros. Ce qui rapporte plus que les placements de produits sur les réseaux sociaux.