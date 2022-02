Compliqué de ressembler à l'arnaqueur de Tinder

France : Pas facile de ressembler à l’arnaqueur de Tinder

Un journaliste français ne réussit plus à avoir de matches sur Tinder après la mise en ligne du docu Netflix racontant l’histoire de Simon Leviev, accusé d’avoir escroqué plusieurs femmes.

Si Tinder, qui veut inciter les jeunes à voter, a finalement décidé de bannir Simon, son visage, lui, est dans toutes les têtes et cela complique passablement la vie de Johan, comme il l’a confié dans une vidéo postée sur Twitter. «Simon Leliev, bouge de là s’il te plaît, j’arrive plus à matcher sur Tinder ou sinon on me demande où est mon jet privé», a-t-il écrit en légende.