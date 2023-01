La robe de Kylie Jenner divise les défenseurs des animaux

Kylie Jenner : Sa robe divise les défenseurs des animaux

Kylie Jenner, qui serait de nouveau célibataire, a provoqué la polémique lors de la Fashion Week, à Paris, lundi. La raison? La star de téléréalité, qui défilait pour la maison de couture Schiaparelli, a porté une robe ornée d’une tête de lion. Tout comme le top Irina Shayk qui arborait la même tenue sur le podium et Naomi Campbell, qui, elle, était vêtue d’un manteau avec une tête de loup intégrée sur l’épaule. Selon Daniel Roseberry, directeur artistique américain de la marque italienne, ces créations, faites de fausse taxidermie, incarnent les «cercles de l’enfer de Dante»: «Le léopard, le lion et la louve représentent respectivement la luxure, la fierté et l’avarice», a-t-il expliqué.