Olivia Rodrigo : Sa rupture amoureuse l’a dévoilée au naturel

Olivia Rodrigo est la sensation musicale de ce début d’année 2021. Son single «Drivers License» fait un carton tout autour du globe.

Déjà star en tant qu’actrice avec ses rôles dans «Bizaardvark» et «High School Musical: La Comédie musicale, la série», Olivia Rodrigo est désormais la chanteuse le plus en vue du moment depuis la sortie de «Drivers License». Le premier single de l’artiste californienne de 17 ans, née d’un père philippin et d’une mère irlando-allemande, affole les compteurs. Sur Spotify, il est devenu le premier titre à atteindre les 100 millions d’écoutes en moins de huit jours. Amazon Music et Apple Music ont communiqué que le single, sorti le 8 janvier 2021, avait battu le record du plus grand nombre de streams obtenus sur une semaine. Sur TikTok, «Drivers License» a déjà été repris plus de 1,2 million de fois.