Lausanne: Sa ruse pour cambrioler discrètement a fini par se voir

La police de Lausanne a arrêté mi-mars un cambrioleur aux méthodes simples mais efficaces. L’homme, un Algérien de 50 ans en situation irrégulière, fouillait dans les boîtes aux lettres du centre et du nord de la ville dans l’espoir de trouver des clés d’appartements laissées par leur locataire. Après quoi, le filou entrait discrètement dans les logements et s’emparait de bijoux ou de petites sommes d’argent avant de ressortir, de verrouiller la porte et de remettre la clé où elle se trouvait. Ni vu, ni connu.