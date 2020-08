Angleterre

Sa série gagne, mais il ne recevra pas de trophée

L’un des producteurs de «The End of the F***ing World» s’en est pris aux BAFTA dans une longue lettre ouverte.

Malheureusement pour lui, et bien que le nom de sa société soit cité dans les crédits de «The End of the F***ing World», Dominic Buchanan ne faisait pas partie des quatre noms mentionnés, puisqu’il avait été d’accord de laisser sa place à un autre coproducteur de la série. Il n’avait cependant pas imaginé que ce choix le priverait d’un trophée à placer sur sa cheminée. «Les organisateurs ne me permettent même pas d’acheter une copie, comme cela se fait pour d’autres cérémonies. Oh, mais je peux acquérir un certificat de gagnant si je veux», a poursuivi le producteur.