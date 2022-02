Bâle – Sa sexualité révélée à tous ses collègues après une fouille sur Facebook

Harcelé par un collègue

Or après l'évaluation de cette vérification, T.B. a eu une mauvaise surprise: l’Alémanique a été refusé pour le projet, car - selon le rapport que «20 minuten» a pu consulter - il représentait «un risque de réputation» pour la grande banque, bien qu'il ne soit inscrit ni au casier judiciaire ni au registre des poursuites. «Ils ont découvert que j'étais gay et que j'avais fréquenté un sauna gay», explique T. B. Le quadragénaire suivait aussi une page fétichiste sur Facebook, ce qui a également été mentionné dans le rapport. Celui-ci a ensuite été présenté devant toute l'entreprise. «L'un de mes collègues m'a par la suite harcelé à ce sujet. Toute l'affaire a été si largement répandue dans l'entreprise que je me suis vu contraint de démissionner.»