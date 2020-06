il y a 47min

États-Unis

Sa sieste de cinq heures coûte la vie à ses enfants

Un Américain a laissé sa fille et son fils de 4 et 3 ans mourir dans une voiture surchauffée pendant qu’il se reposait chez lui, samedi dans l’Oklahoma. Il a été mis en examen pour meurtre au second degré.

de joc

Bureau du shérif du comté de Tulsa/GoFundMe

Un Américain de 31 ans a été arrêté à Tulsa (Oklahoma) et mis en examen pour meurtre au second degré. Dustin Dennis est accusé d’avoir laissé ses deux enfants de 3 et 4 ans mourir de chaud à l’arrière de son véhicule, samedi. L’individu a expliqué à la police qu’il s’était rendu chez un dépanneur avec sa fille et son fils vers midi, avant de rentrer chez lui pour faire une sieste.

Une vidéo tournée par un voisin montre Dennis sortir de sa camionnette et la verrouiller tout en laissant ses enfants à l’intérieur, rapporte WSMV. Après avoir dormi quatre ou cinq heures, le trentenaire est retourné à son véhicule et a retrouvé Teagan et Ryan inanimés à l’arrière. Samedi, la température flirtait avec les 33 degrés à Tulsa. L’Américain, qui avait la garde de ses enfants ce week-end-là, a emmené les corps à l’intérieur et alerté les urgences.