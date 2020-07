Sa «sourate corona» lui coûte six mois de prison

Rédiger un nouveau commentaire

Est ce qui y a besoin de transgresser les limites des autres pour se sentir libre ? du moment qu on peut penser ce que qu on veut dans sa tête

Arthur 14.07.2020 à 17:52

Encore un pays à éviter, certes pas à cause du virus mais à cause de l’intransigeance des autorités. Toujours à cause de la religion!