Tenue inappropriée: Miss Finlande 2018 virée d'un bar

Miss Finlande 2018 : Sa tenue «inappropriée» lui a valu d’être virée d’un bar

Erika Helin, Miss Finlande 2018, fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux avec une mésaventure qui lui est arrivée dans un bar d’Helsinki au début du mois de décembre 2022. À ses abonnés, celle qui est devenue influenceuse et modèle pour OnlyFans après son sacre a expliqué s’être fait expulser de l’endroit, dont elle tait le nom, parce qu’elle portait une brassière rose jugée «inappropriée». «Ils ont critiqué mon choix de tenue et m’ont traînée dehors. Le crétin (ndlr: l’agent de sécurité) est venu me chercher de manière inattendue et m’a dit que je devais partir», a-t-elle raconté tout en postant une photo du haut qui a posé problème.

Ce que reproche, par-dessus tout, la jeune femme de 29 ans à l’établissement, c’est de l’avoir laissée entrer et s’installer avant de lui signifier qu’elle dérangeait. «J’aurais pu aller acheter une chemise au magasin si on m’avait indiqué la chose dès mon arrivée», a-t-elle assuré, en précisant avoir enlevé ses vêtements chauds au vestiaire, à l’entrée, et non pas plus tard dans la salle.