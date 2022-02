Genève – Sa Tesla neuve ne répond plus depuis un mois et demi

Arnaud* est mécontent. Depuis le 10 janvier et son retour de vacances, il ne peut plus se connecter avec son téléphone portable à sa Tesla Model Y, achetée en septembre. «J’ai constaté que le «réveil» de la voiture ne répondait plus, raconte-t-il. J’ai signalé le problème au service technique et on m’a dit que ça allait se régler avec la mise à jour.» Malgré trois autres mises à jour et une tentative de réparation à distance, son véhicule n’est toujours pas accessible via l’application.