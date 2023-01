États-Unis : Sa tragique histoire cachait une cynique manipulation

Une étudiante de 19 ans s’est inventé une leucémie, un cancer et une tumeur pour soutirer près de 40’000 dollars à de bons samaritains. Elle a été arrêtée.

L’Américaine racontait sa lutte contre la maladie sur les réseaux sociaux et la presse locale.

Elle n’a que 19 ans, mais déjà de gros problèmes avec la justice. Madison Russo a été mise en examen pour vol par tromperie après avoir soutiré des dizaines de milliers de dollars à des donateurs crédules. Pendant plusieurs mois, la jeune femme originaire d’Eldridge (Iowa) a fait croire à de potentiels donateurs qu’elle souffrait d’une leucémie, d’un cancer du pancréas de stade 2 et d’une tumeur de la taille d’un ballon de foot. L’Américaine donnait régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, sur une page GoFundMe ainsi que dans la presse locale.

En octobre 2022, Melissa avait expliqué au «North Scott Press» qu’elle avait été diagnostiquée d’un cancer du pancréas le 10 février 2022, puis d’une leucémie quelques mois plus tard. Les médecins lui donnaient «une mince chance de survie de 11% pour les cinq ans à venir», avait-elle témoigné. Mais ça, c’était avant qu’on ne lui découvre prétendument une tumeur vertébrale. La jeune femme avait assuré que, malgré son état de santé, elle poursuivait ses études ainsi que son stage professionnel, relate Fox News .

Incohérences et photos volées

Sur GoFundMe, l’Américaine est parvenue à soutirer 37’000 dollars à de généreux donateurs. La collecte de fonds a, depuis, été retirée. L’arnaque a été détectée lorsque des internautes ayant des connaissances dans le domaine ont relevé plusieurs incohérences médicales dans les posts de Madison. Des professionnels de la santé ont alerté la police, signalant «de terribles et dangereuses inexactitudes dans le placement de l’équipement médical sur son corps», peut-on lire dans des documents judiciaires.

Certaines photos publiées par la jeune femme semblaient avoir été prises dans son appartement et non dans un centre médical. Madison allait jusqu’à s’approprier des clichés réalisés par des personnes véritablement malades. L’organisation Project Purple, qui lutte contre le cancer du pancréas, avait consacré un podcast à l’étudiante. «Nous n’avions aucune raison de ne pas croire l’histoire de Maddie et n’avions pas accès à des informations médicales privilégiées pour confirmer son histoire», a indiqué l’organisation, qui dit coopérer avec la police.