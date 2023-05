Australie: Sa valise est trop lourde, elle tente le tout pour le tout

Quoi de plus agaçant que de voir le prix de son billet d’avion enfler au fil des suppléments imposés pour les bagages? Une Australienne a tenté le tout pour le tout pour contourner cette règle, avant un vol interne entre Melbourne et Adelaide. Adriana Ocampo et sa copine Emily attendaient d’embarquer quand des hôtesses de l’air ont sorti une balance afin d’encourager les passagers à peser leur bagage à main.