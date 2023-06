Sa variété de cerises ne séduit plus les clients de Coop, il abat ses arbres

Des goûts, des couleurs et beaucoup d’énervement. C’est ainsi qu’on pourrait résumer le sentiment d’Andy Steinacher, président des arboriculteurs argoviens et député UDC. Sur Facebook, celui-ci a lancé un gros coup de gueule alors qu’il vient de couper des cerisiers qu’il avait plantés en 2012. À cette époque, suivant les conseils de divers spécialistes, il avait planté la variété de cerises rouges Rubin, dont le commerce semblait raffoler.

Mais, coup de théâtre: en 2022, l’acheteur de Coop a décidé de casser leur contrat, faute de demande de la part des clients, qui ne jureraient quasiment que par les cerises noires. «Comme le commerce ne nous achète plus nos cerises rouges, nous avons dû abattre les arbres cet hiver», tonne l’arboriculteur, qui s’étrangle dès qu’il voit des fruits venant d’Italie et d’Espagne en vente dans les succursales du géant orange.

Cinq ans pour avoir un arbre rentable

Pour sa part, Coop indique que les cerises importées sont soumises aux mêmes exigences de qualité que les cerises suisses. «Nos normes claires et transparentes sont connues depuis longtemps», explique Caspar Frey, porte-parole du distributeur. «Nous constatons en principe une demande plus élevée de cerises noires. De plus, nous observons une tendance vers des cerises plus grosses».