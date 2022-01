Luude fait un carton avec son remix de Down Under

Luude : Sa version drum’n’bass d’un hit des eighties fait un tabac

L’Australien Luude a dépoussiéré le titre «Down Under» de Men at Work pour s’amuser. Son remix résonne désormais tout autour de la planète.

Cela faisait plusieurs mois que Luude faisait monter la sauce sur les réseaux sociaux avec son remix de «Down Under». En septembre 2021, en publiant un court extrait, il demandait à ses fans: «Dois-je le sortir?» Il a croulé sous les réponses affirmatives! Sauf qu’à ce moment-là, l’Australien ne possédait alors aucun droit pour exploiter le tube du groupe australien Men at Work, sorti en octobre 1981. Ce n’est que deux mois plus tard qu’il a reçu l’autorisation de commercialiser son titre de drum’n’bass réalisé «pour le fun». Mieux encore, il a pu fignoler la version définitive avec l’aide de Colin Hay, chanteur et fondateur de Men at Work.