Nomcebo Zikode Sa vie dépeinte sans filtre en chansons

La chanteuse Nomcebo Zikode, dans les charts internationaux avec «Jerusalema», sortira le vendredi 21 août 2020 «Xola Moya Wami», son premier album.

La Sud-Africaine connaît un succès planétaire avec «Jerusalema», titre qu’elle a réalisé avec son compatriote Master KG. C’est d’ailleurs aussi avec lui qu’elle a collaboré sur «Xola Moya Wam’», fraîchement publié. Ce single, Nomcebo Zikode l’a écrit au tout début du confinement. «J’étais dans un état de choc et de peur. Je pensais que Dieu me punissait pour mes péchés. Dans cette chanson, je lui demande de me pardonner», a-t-elle expliqué sur le site d’IOL News.