Harry Styles: Sa vie sexuelle n’appartient qu’à lui

Harry Styles, qui va lancer sa marque de cosmétiques, est un homme pudique. Lorsqu’il chantait au sein du groupe One Direction, le Britannique ne supportait pas que son public veuille connaître sa vie intime. «Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que la seule chose qui m'appartenait était ma vie sexuelle, confie le chanteur, aujourd'hui âgé de 28 ans à «Better Homes and Gardens». J'avais tellement honte à l'idée que les gens sachent même que j'avais des relations sexuelles, et encore plus avec qui.»



Durant cette période, de 2010 à 2015, Harry, qui va bientôt sortir un nouvel album solo, a eu des aventures. Ses admirateurs et les médias voulaient déjà savoir s’il avait embrassé quelqu’un. «Savoir à qui je pouvais faire confiance était stressant, se souvient la star. Mais je me disais : «Pourquoi ai-je honte? Je suis un homme célibataire. C'est comme ça, oui, j'ai des relations sexuelles.»



Il faut dire aussi que, depuis des années, les fans de l’artiste spéculent sur son orientation sexuelle. Alors qu’il sort avec Olivia Wilde depuis janvier 2021, le Britannique, qui arbore souvent un look androgyne, n’a pas envie de se justifier publiquement à ce sujet. «J'ai été très ouvert avec mes amis, mais c'est mon expérience personnelle, dit-il. Ce qui est important, c’est d'accepter tout le monde et d’être plus ouvert. On ne doit pas tout étiqueter. Cela n’a pas d’importance.» Avant d’être en couple avec l’actrice américaine de 38 ans, Harry a vécu des romances avec Caroline Flack, Taylor Swift, Nicole Scherzinger et Kendall Jenner.