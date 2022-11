Sur l’A2 à Lucerne : Sa voiture en mode autonome, il filme sa virée depuis le siège arrière

Le jeune homme n’a eu de meilleure idée que de poster sa vidéo sur Tiktok, à la fin du mois de septembre. La police a enquêté et a pu identifier et arrêter l’auteur de la vidéo et du délit. «Le jeune Serbe de 21 ans a reconnu son erreur de comportement lors des interrogatoires», dit la police lucernoise vendredi dans son communiqué. Son permis lui a d’ores et déjà été retiré et une procédure pénale a été ouverte à son encontre.