À contresens sur l’A3

Sa voiture était légèrement trop chargée…

Un conducteur a été arrêté alors qu’il roulait à contresens près de Sargans. Il n’avait pas vu une signalisation de fin de travaux.

Un Tunisien de 47 ans, domicilié en Allemagne, a été arrêté par deux patrouilles de la police saint-galloise mercredi matin, peu après 5h. Sur plus de 9 kilomètres, il a roulé à contresens sur l’autoroute A3. Aux policiers, il a expliqué qu’il n’avait pas vu une signalisation importante… et pour cause: son véhicule était si chargé qu’il ne pouvait voir à travers aucun rétro ni fenêtre, si ce n’est le pare-brise et la fenêtre du conducteur.