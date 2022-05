Valais : Sa voiture faisait un bruit qui dépasse le seuil de la douleur

La police valaisanne a mené des contrôles il y a deux semaines et emmené 18 véhicules, dont 17 présentaient des modifications illicites.

Et ils n’en sont pas ressortis bredouilles. «Dix-huit véhicules ont été dirigés dans la halle du Service de la circulation routière. Policiers et experts ont ainsi pu procéder aux vérifications poussées des états techniques des véhicules», dit la police dans son communiqué publié ce mercredi.

Du bruit qui fait littéralement mal aux oreilles

Parmi ces voitures, l’une émettait du bruit avec des pics qui atteignaient 121 décibels, Pour comparer, 120 décibels représentent le seuil de la douleur. C’est aussi à peine moins que se retrouver à côté d’un avion de ligne qui décolle. Et c’est plus qu’un marteau-piqueur ou une tronçonneuse à deux mètres de soi (100 db) et bien plus qu’une tondeuse à gazon (90db).