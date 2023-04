Fribourg: Sa voiture prend feu, il retire les plaques et s’en va

Plus puissante et plus bruyante que de raison, la voiture tunée qu’un jeune de 25 ans venait d’acheter à Bulle (FR) n’aura pas eu une longue carrière: lors du premier trajet qu’il a effectué à son volant, elle a pris feu. Mais, au lieu d’appeler les secours pour essayer de sauver ce qui pouvait l’être, le jeune homme a retiré les plaques et a quitté les lieux avec son père, qui le suivait dans une autre voiture. Il a assuré qu’il était parti «chercher un extincteur» et n’avait pas pensé à appeler les secours, relate «La Liberté».