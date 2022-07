Genève : Sa voiture s’embrase, dix pompiers à la rescousse

Le Service d’incendie et de secours est intervenu peu avant 10h.

Chaud dimanche matin pour un automobiliste genevois. Alors qu’il circulait à la place du Grand-Saconnex (GE), au niveau de l’arrêt de bus, son véhicule a pris feu. «Le conducteur a pu sortir et appeler les secours», a indiqué le capitaine William Vuissoz, du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Les pompiers sont arrivés sur place à 9h44 «avec deux véhicules et dix hommes», poursuit l’officier. Aucun blessé n’est à signaler.