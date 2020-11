Genève : Sa voracité pour une place de parking le perd

La police a pincé un automobiliste en infraction qui voulait chiper une place de stationnement à un autre usager.

Il voulait à tout prix se parquer au square Pradier, à proximité de la gare Cornavin, mal lui en a pris. La police a interpellé mardi soir un automobiliste français de 23 ans qui cherchait, «de manière virulente» selon les forces de l’ordre, à piquer une place de stationnement à un autre conducteur qui avait déjà débuté sa manœuvre pour s’y glisser. En le contrôlant, les agents ont découvert qu’il était sous le coup d’un retrait de permis, que son véhicule n’était pas assuré, et que ses phares, ses pneus et son pare-brise n’étaient pas conformes. Pis, un gramme de haschisch a été retrouvé dans sa voiture, et le test de dépistage de drogue du quérulent s’est révélé positif. Prévenu d’infraction aux lois sur la circulation routière, sur les stupéfiants et sur les étrangers, il a été remis au Ministère public. (jef)