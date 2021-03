Carla Moreau : Sa voyante clame son innocence

Accusée d’avoir manipulé et racketté Carla Moreau en faisant de la sorcellerie, Danaé se dit victime dans toute cette histoire.

Après le passage de Carla Moreau dans «TPMP», lundi 8 mars 2021, qui l’a accusée de l’avoir manipulée et rackettée pour faire de la sorcellerie contre ses collègues des «Marseillais», la voyante Danaé a eu son droit de réponse, le lendemain, dans l’émission de Cyril Hanouna. Et là, coup de théâtre. Accompagnée de son avocate sur le plateau, cette mère de famille a clamé son innocence. «Je suis énormément harcelée et lynchée sur les réseaux, je n’ai pas fait tout ça. On vient me demander un service et après on me met ça sur le dos, a-t-elle déploré. Sur l’extorsion de fonds, la menace et tout ce que vous dites, je ne tolère pas qu’on me mette ça sur le dos. Je me proclame complètement victime. Je reçois des menaces de mort toute la journée, j’ai des enfants, alors que je n’ai rien fait!»