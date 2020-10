Proche-Orient : Saad Hariri candidat pour former un gouvernement au Liban

Ancien premier ministre poussé à la démission l’automne dernier, Saad Hariri s’est déclaré candidat pour former un nouveau gouvernement au Liban.

«Je suis clairement candidat» à la formation d’un nouveau gouvernement, a déclaré Saad Hariri lors d’une interview accordé à la télévision libanaise MTV. «Je ne fermerai pas la porte au seul espoir qu’il reste pour le Liban de se redresser». Le pays est confronté à sa pire crise économique depuis des décennies et ne s’est pas encore remis de l’impressionnante explosion qui a dévasté le port de Beyrouth le 4 août dernier, entraînant la mort de plus de 200 personnes, des milliers de blessés et d’énormes dégâts dans la capitale.