Tennis : Sabalenka estime que le bannissement des Russes de Wimbledon n’a servi à rien

La No 5 mondiale biélorusse a estimé que l’exclusion des joueurs russes et biélorusses de Wimbledon l’année dernière n’avait servi à rien..

La No 5 mondiale.

A la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Fédération britannique de tennis (LTA) avait subi des pressions de la part du gouvernement pour imposer une interdiction. Les joueurs russes et biélorusses, dont Aryna Sabalenka, ont finalement été exclus de Wimbledon. Dans la foulée, l’ATP et la WTA, qui régissent les circuits masculin et féminin, ont répondu que le tournoi du Grand Chelem ne rapporterait pas de points au classement.