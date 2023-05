Tennis: Sabalenka prend sa revanche sur Swiatek et s'impose à Madrid

La No 2 mondiale Aryna Sabalenka a gagné le tournoi de Madrid en prenant sa revanche sur la No 1 mondiale Iga Swiatek (6-3, 3-6, 6-3), samedi, à trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin). Il y a deux semaines, Swiatek s'était imposée 6-3, 6-4 en finale à Stuttgart (Allemagne), déjà sur terre battue. La double championne de Roland-Garros (2020 et 2022) connaît sa première défaite sur ocre en 2023, après neuf victoires d'affilée. Sabalenka, elle, empoche son troisième trophée de la saison après l'Open d'Australie - le premier en Grand Chelem de sa carrière - et Adelaïde, juste avant.