Tennis : Sabalenka s’offre Barty et le titre à Madrid

La Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 7) a remporté le tournoi WTA 1000 de Madrid, son premier sur terre battue, en venant à bout de la N°1 mondiale, Ashleigh Barty (6-0, 3-6, 6-4).

La Biélorusse Aryna Sabalenka (N°7 mondiale) a remporté le tournoi WTA 1000 de Madrid, son premier sur terre battue, en venant à bout de la N°1 mondiale Ashleigh Barty en trois sets 6-0, 3-6, 6-4 samedi, à trois semaines de Roland-Garros. Sabalenka (23 ans) s'offre ainsi le dixième titre de sa carrière, le deuxième en 2021 après Abou Dabi, et va entrer dans le top 5 mondial lundi, à la quatrième place précisément.

Pour Barty, lauréate du Grand Chelem parisien en 2019 et à Stuttgart (Allemagne) il y a deux semaines, la série de victoires consécutives sur terre battue européenne s'arrête à seize. Barty s'incline pour la première fois de la saison en finale, après s'être imposée à Melbourne avant l'Open d'Australie, à Miami début avril, puis sur la terre battue allemande.

C'était la troisième fois en l'espace de cinq semaines que Barty et Sabalenka étaient opposées. L'Australienne était sortie victorieuse les deux premières, en quarts de finale à Miami, puis en finale à Stuttgart.

Sabalenka a tenu bon

Sabalenka a entamé la finale tambour battant et imposé sa puissance brute, avec un 6-0 foudroyant infligé en 25 minutes, en associant prise de risque et réussite maximales.

Au service, elle tournait régulièrement autour de 190 km/h, a gagné 100% des points derrière sa deuxième balle dans cette première manche, et y a frappé onze coups gagnants pour seulement une faute directe.

Barty ne s'est pas découragée pour autant, et petit à petit, a réussi à prolonger les échanges et à déstabiliser la machine biélorusse en utilisant son redoutable slice, en choisissant des angles extérieurs au service, et même en brouillant les pistes avec un retour volée.