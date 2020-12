Banque : Sabine Keller-Busse désignée à la présidence d’UBS Suisse

Iqbal Khan ajoute une nouvelle corde à son arc puisqu’il va reprendre les rênes de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea) que dirigeait Sabine Keller-Busse.

Sabine Keller-Busse va prendre la présidence d’UBS Suisse, a annoncé l’établissement vendredi. L’actuelle directrice des opérations du groupe bancaire aux trois clés va prendre la succession d’Axel Lehmann qui va abandonner son poste en début d’année prochaine et quitter la banque zurichoise fin juillet 2021.

M. Lehmann, également président des activités de banque de détail et d’entreprises, «a renforcé la position d’UBS en tant que leader de la banque universelle en Suisse, enregistrant une solide performance opérationnelle, une forte croissance de la clientèle et une importante satisfaction des clients et des employés», a souligné la banque.