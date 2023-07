Sable du Sahara et canicule ont pesé sur la qualité de l’air en 2022

Sable du Sahara

Pour les particules fines, le bilan est plus contrasté. Bien que leurs taux l’an passé aient été parmi les plus faibles depuis 25 ans, des dépassements des valeurs légales ont été observés. En raison des passages de nuages de sable du Sahara, cinq pics journaliers de PM10 (particules fines de moins de 10 microns) ont été mesurés au centre-ville, soit deux dépassements de plus que le nombre prévu par la loi. Les PM2,5 ont aussi légèrement dépassé les exigences légales en zone urbaine, alors que le seuil est respecté ailleurs dans le canton.