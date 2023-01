Vaud: Nouveaux sabotages de canons à neige à Villars

Vaud : Canons à neige sabotés: la série se poursuit à Villars

La série de canons à neige vandalisés se poursuit: ce mardi, la police cantonale vaudoise a annoncé que des appareils d’enneigement artificiel avaient été sabotés durant les Fêtes dans le domaine de Villars-Gryon-Diablerets. Dans la nuit du 30 au 31 décembre d’abord, deux cannes à neige ont été sectionnées à Chesières. Puis, dans celle du 2 au 3 janvier, trois canons à neige ont été tagués et cinq câbles d’alimentation ont été coupés aux Diablerets. Les inscriptions peinturlurées se rapportaient à la cause climatique, rapportent les forces de l’ordre, qui précisent que deux plaintes ont été déposées et qu’une enquête a été ouverte.

Une série entamée à Noël

Ces déprédations s’ajoutent à plusieurs autres faits similaires, en Haute-Savoie (F) et en Valais. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, aux Gets (F), les câbles d’alimentation de deux enneigeurs avaient été sectionnés. L’un d’eux portait la mention «Pas de ski sans neige», et le logo de l’organisation écologiste de désobéissance civile Extinction Rebellion avait été retrouvé à proximité, précisait «Le Dauphiné libéré». Puis, durant la nuit du 2 au 3 janvier, des équipements du même type avaient été sabotés à Verbier, engendrant des dégâts chiffrés à plusieurs milliers de francs, selon la police cantonale valaisanne. Enfin, dans la nuit du 6 au 7 janvier, quatre canons à neige et deux regards techniques avaient été vandalisés à la Clusaz (F) à l’aide de marteaux, de perceuses et de pinces-monseigneur. Toujours selon le quotidien régional français, des tuyaux avaient été sectionnés et des systèmes de contrôle et d’alimentation arrachés.