Sabotage des gazoducs Nord Stream: Un officier ukrainien aurait joué un rôle clé, selon des médias

Roman Tchervinski a supervisé la logistique et encadré une équipe de six personnes qui a loué un voilier sous de fausses identités et utilisé du matériel de plongée pour placer des charges explosives sur les pipelines, a détaillé le journal américain. Il n’a ni planifié l’opération ni agi seul, recevant ses ordres de responsables ukrainiens plus haut placés, a ajouté le «Washington Post».