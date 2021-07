Sabrina Jaquet avait sans doute imaginé autre chose pour ses troisièmes et derniers JO. Et on ne fait pas allusion ici au contexte particulier des « Jeux de la pandémie » . Ni au tirage compliqué auquel la joueuse neuchâteloise (34 ans) a eu droit, elle qui a hérité de la N ° 1 mondiale Tai Tzu-ying (Taipei chinois) dans sa poule et comme première adversaire du tournoi de badminton, samedi (6h du matin en Suisse).