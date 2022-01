Cinéma : Sabrina Ouazani en mode «Kill Bill»

L’actrice française apprend les arts martiaux pour se défendre contre son mari violent dans «Kung Fu Zohra».

Persuadée qu’une rupture briserait le cœur de sa fille, Zohra n’arrive pas à quitter son mari Omar, malgré les violences qu’elle subit. C’est alors qu’elle rencontre un maître de Kung-Fu qui va lui apprendre à se défendre et à rendre désormais coup pour coup. Voilà le pitch de «Kung Fu Zohra», réalisé par Mabrouk El Mechri, dont la sortie est prévue pour le 9 mars 2022 en Suisse romande.

Une bande-annonce a été mise en ligne ce mercredi 12 janvier 2022. On y voit Ramzy Bedia en homme frustré par sa vie, qui devient violent. Après une période de doutes, puis de cours de Kung-Fu, Sabrina Ouazani semble bien décidée à lui mettre une bonne raclée.

L’actrice de 33 ans qui s’est notamment illustrée dans les séries «Validé» et «Plan coeur» sera à l'affiche cette année d’«Au-delà du périph», suite de «De l'autre côté du périph». Le grand frère de Melha Bedia sera lui dans les comédies «Zaï zaï zaï zaï» et «Hommes au bord de la crise de nerfs», avant le très attendu «Astérix et Obélix: L'Empire du Milieu» en 2023.