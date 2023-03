Genève: «S’abstenir de voter, c’est laisser le pouvoir aux autres»

Etat de Genève

Une «abstention croissante» et un «recul de la démocratie à l’échelle mondiale»: pareil contexte a motivé la Chancellerie de l’Etat de Genève à faire campagne pour inciter les citoyens à exercer leurs droits démocratiques. «Laissons l’abstention sans voix», clame-t-elle, via différents visuels. Les 18-24 ans, plus abstentionnistes que leurs aînés, sont particulièrement ciblés.

Les jeunes parlent aux jeunes

Alors que des affiches et des flyers ont récemment fait leur apparition dans des cafés, à l’Université, dans les Hautes écoles, les collèges ou encore au théâtre, trois vidéos vont bientôt circuler sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram). Réalisées par la Junior entreprise, elles mettent en scène des étudiants du Centre de formation professionnelle technique (CFPT), d’Uni-Mail, mais aussi des Hautes écoles de santé (HEDS) ainsi que du paysage, d'ingénierie et d'architecture (HEPIA). Objectif: les interroger sur leur rapport aux outils démocratiques et leur participation aux scrutins.