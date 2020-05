Coronavirus en France

Sac, lapsus, queue de cheval: Mélenchon assure le show

L’attitude du leader de la France Insoumise pendant le discours d’Edouard Philippe, mardi à l’Assemblée nationale, a amusé les internautes.

Confinement oblige, de nombreux Français étaient devant leur télévision mardi, pour écouter les annonces du Premier ministre concernant le plan de déconfinement. Si le discours d’Edouard Philippe a beaucoup intéressé télespectateurs et internautes, l’attitude de Jean-Luc Mélenchon n’est pas non plus passée inaperçue.