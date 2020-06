Genève

Saccage au Jardin botanique: «C’est désespérant»

Des inconnus s’en sont pris à une collection de plantes de montagne. Certaines ont été volées, d’autres arrachées. L’institution dénonce un acte de «pur vandalisme».

«En effectif réduit pour cause de Covid, on s’est donné un maximum pendant des semaines pour présenter le plus beau Jardin botanique possible, à la réouverture le 6 juin; la collection vivante des Rocailles venait d’être refaite et voilà, une semaine après, elle a été saccagée. C’est décevant, c’est rageant», s’émeut Nicolas Freyre, jardinier en chef. Le weekend dernier, des individus ont endommagé des végétaux dans le secteur dévolu aux plantes de montagne (Alpes, Himalaya, Andes, etc.).