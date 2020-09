S’accepter sans filtre, le défi lancé par une influenceuse

La Française de 23 ans veut inciter ses 510’000 fans à faire de même. Pour l’instant, le challenge reste timide. Une dizaine de personnes ont participé. Mais dans les commentaires, les internautes félicitent l’initiative. Certaines expriment leur ras-le-bol: «Il y a des influenceurs qu’on ne reconnaît pas sans filtre car ils en utilisent H24. Toi c’est l’inverse, on ne te reconnaît pas avec un filtre», peut-on par exemple lire. «Ah merci! Je n’en peux plus de voir toutes ces influenceuses avec des filtres!» commente une autre. «C’est tellement plus agréable à regarder en plus. Parce que les filtres sont de plus en plus fake et perso, j’ai l’impression de regarder des SIMS», écrit une troisième.