Tennis: Sacrée à Adélaïde, Bencic marque les esprits

Portée par sa première balle de service – déjà les fruits récoltés du travail avec son nouvel entraîneur Dmitry Tursunov? –, la championne olympique et du monde avec la Suisse a «broyé» Kasatkina lors du premier set avant de poursuivre son cavalier seul pour mener 6-0 2-0. La Russe a alors ouvert son compteur et mené 00-30 sur la mise en jeu suivante. Mais «BB» a armé deux services gagnants puis claqué un ace à 40A. Si elle a ajouté un service fiable à sa panoplie, la native de Flawil peut rêver en grand pour 2023.

«C’est notre premier titre tous ensemble et je suis sûre que ce ne sera pas le dernier»

«Je suis très heureuse d’avoir remporté ce titre ici à Adélaïde. Je voudrais remercier mon équipe. C’est notre premier titre tous ensemble et je suis sûre que ce ne sera pas le dernier. Je pense même que cela ne fait que commencer», a réagi «Beli», qui fera son retour dans le top 10 pour la première fois depuis septembre 2020 lundi. C’est le septième titre de la carrière de la Suissesse, après le dernier conquis sur la terre battue de Charleston au printemps passé.

Uniquement battue par la No 1 mondiale Iga Swiatek lors de la United Cup depuis le début de l’année, Bencic a notamment écarté de sa route l’Espagnole Garbine Muguruza et la Française Caroline Garcia à Adélaïde. Elle entrera en lice mardi contre la Bulgare Viktoria Tomowa (27 ans, WTA 91) à l’Open d’Australie. Là-bas, elle n’a jamais dépassé le cap des 8es de finale (2016). Et si ça changeait cette année?