Sacs à main farfelus à prix faramineux

On oublie les besaces, les pochettes et autres cabas . Cet été, c’est l’originalité qui prime. Demna, le directeur artistique de Balenciaga qui a inventé un sac de courses en cuir à 1000 francs , a été aperçu lors du défilé de fin d’études du département de la mode d’Anvers, tenant un paquet de chips comme une pochette. Même s’il n’essaie pas de lancer une nouvelle tendance, d’autres labels proposent des sacs à main farfelus, pour des prix faramineux.

Toujours dans le registre de la nourriture, le croissant est un élément fétiche de la marque de maroquinerie française Lemaire. Le modèle le plus petit est vendu à plus de 720 francs.

Chez Moschino, c’est le thème de l’enfance qui est au cœur de la collection de cet été. On y trouve notamment des seaux de plage en plastique à 706 francs et un sac en forme de biberon, pour 758 fr. 55

Getty Images for MTV

Pour son défilé croisière 2022-2023, présenté le 5 mai à Monaco, Chanel s’était inspiré de la course automobile et du sport. Des sacs en forme casques de moto et d’étui de raquettes de tennis.