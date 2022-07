Sadie Sink fière de travailler avec les frères Duffer

Sadie Sink joue dans «Stranger Things depuis la saison 2. IMAGO/MediaPunch

Le personnage incarné par Sadie Sink dans «Stranger Things» depuis 2017 est au coeur du dénouement de la 4e saison, dont les deux derniers épisodes sont disponibles sur Netflix depuis le 1er juillet 2022.

Que pouvez-vous dire à propos de la fin de cette saison?

C’est beaucoup plus stressant et sanglant et on entre vraiment dans l’intimité de chaque personnage. On a un méchant monstrueux, Vecna (ndlr: joué par Jamie Campbell Bower), qui se nourrit des pensées les plus noires des jeunes de Hawkins. Chaque personnage peut mourir à tout instant et se retrouver dans le Monde à l’envers.

Qu’en est-il de Max dans ces épisodes?

Elle essaie de faire son deuil après la mort de Billy. C’est très compliqué dans sa tête car elle a toujours eu des sentiments entre amour et haine pour son frère. Ils ne s’entendaient jamais sur quoi que ce soit. Elle se sent coupable après sa mort et se pose mille questions. Pour éviter de trop y penser, Max se renferme. Elle est rongée par la culpabilité.

Comment avez-vous vécu le tournage?

C’était fort à filmer car on vit le calvaire de Max au travers de flash-back, on apprend des choses sur son enfance et le téléspectateur est vraiment investi dans ce drame.

Vous avez aussi remis Kate Bush au goût du jour puisqu’elle est à nouveau numéro 1 grâce à Max qui écoute sa chanson «Running Up That Hill» en boucle.

Kate Bush est une reine! Je n’arrive plus à me sortir ce titre de la tête (rires). Pour me préparer au tournage, je l’ai même écouté en boucle durant des jours. Heureusement que c’est une bonne chanson.

Êtes-vous heureuse de vos années dans la série?