États-Unis : Sadie Sink redoute la fin de «Stranger Things»

L’actrice s’est confiée sur la fin de la célèbre série qui l’a révélée. Elle se sent triste l’idée de devoir quitter «une famille».

«Ça va être affreux et horrible de devoir se quitter. Ces gamins, tout le casting, toute l’équipe technique, c’est devenu comme une famille», a soufflé la comédienne de 20 ans sur le plateau de l’émission «Today», sur NBC. Celle qui est arrivée dans la deuxième saison de la série, diffusée dès 2016, a aussi reconnu que son sentiment pouvait paraitre un peu bateau: «Je sais que les acteurs disent ça tout le temps, mais je le pense sincèrement». Pour Sadie Sink, la terme de la fiction correspond aussi à la fin d’une époque dorée professionnellement parlant où elle n’avait pas à trop se creuser pour avoir du travail: «Je vais devoir aussi dire adieu à une forme de sécurité. Ça a quelque chose d’effrayant et de triste même si c’est excitant de passer à autre chose et poursuivre mon chemin».