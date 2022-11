Coupe du monde 2022: Sadio Mané devrait déclarer forfait

Qatar 2022 : Sadio Mané vers un forfait, le Sénégal retient son souffle

L’attaquant sénégalais, capitaine et atout principal de sa sélection, ne participera vraisemblablement pas à la Coupe du monde au Qatar en raison d’une blessure au genou droit.

D'après le quotidien sportif français, l’ancien joueur de Liverpool souffre d’un tendon et devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Conséquence directe: il ne pourrait pas participer au Mondial.

Sélectionné à 92 reprises, pour un total de 33 buts inscrits, Sadio Mané (30 ans) est à la fois le capitaine et le meilleur atout du Sénégal qui, dans son sillage, faisait office d’outsider à la victoire finale au Qatar.

Tension en haut lieu

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, s'est dit «inquiet», mercredi, de l'état de sa vedette. «Imaginez que la France perde Benzema. On croise les doigts, on est inquiet depuis les nouvelles qui nous sont parvenues hier ( ndlr: mardi)», a-t-il confié à l'AFP. «Nous attendons la consultation du département médical ( ndlr: du Bayern) et une notification officielle de la part du club. La rigueur veut qu’on attende des infos fiables venant du club lui-même», a-t-il ajouté.