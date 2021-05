Jeux vidéo - Safari photo sur les traces des Pokémon sauvages

Dans cette nouvelle aventure inspirée du classique paru sur la console Nintendo 64 dans les années 2000, on embarque pour un safari à travers les déserts brûlants et les jungles luxuriantes de Lentis pour photographier des Pokémon sauvages dans leur habitat naturel. Transporté à bord du Neo-one, un véhicule autonome, on peut se concentrer sur la prise des clichés, de jour comme de nuit.