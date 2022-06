Vaud : Saga judiciaire entre mère et fils pour une histoire de fric

La plainte d’une dame qui accuse son fils et l’épouse de celui-ci d’avoir dilapidé son argent a été classée à tort, selon le Tribunal fédéral.

Comptes clôturés entre 2015 et 2016

Max et son épouse avaient accès à ce compte censé couvrir les besoins d’Anne pour le restant de ses jours. Ainsi, chaque mois, 1650 fr. étaient débités du compte pour son loyer et son argent de poche. Mais entre 2015 et 2016, les comptes ont été clôturés. Fâchée, Anne a réclamé plus de 600’000 francs et porté plainte contre son fils et sa belle-fille pour abus de confiance, accusant cette dernière d’avoir détourné son argent pour s’acheter un appartement. En 2021, l’affaire a été classée et le recours d’Anne au Tribunal cantonal (TC) rejeté.