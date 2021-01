Vaud : Saint-Cergue ne pourra pas limiter l’afflux de visiteurs

La localité espérait pouvoir profiter des restrictions d’accès qui entreront bientôt en vigueur dans les stations alpines vaudoises. Ce ne sera pas possible.

Saint-Cergue, prise d’assaut par les voitures les voitures ces derniers week-ends, avait accueilli avec soulagement les restrictions d’accès imposées aux stations de ski par l’Etat-major de conduite vaudois (EMCC). Ce dernier a décidé que les accès routiers des stations en question seront barrés dès qu’elles seront arrivées à saturation, c’est-à-dire dès qu’elles auront vendu 70% de leurs abonnements journaliers. La joie de la localité de La Côte aura été de courte durée. Ainsi que le rapporte le journal du même nom, les mesures de l’EMCC ne s’appliquent qu’aux stations alpines à proprement dit. Son porte-parole Jean-Christophe Sauterel a expliqué que Saint-Cergue et La Givrine ne sont pas des culs-de-sac, que de nombreuses personnes y passent pour rejoindre la France et que les communes présentes sur les itinéraires qu’il faudrait boucler sont très nombreuses. Saint-Cergue devra donc continuer à se débattre avec les automobiles. Le syndic rappelle en avoir accueilli jusqu’à 6000, soit cinq fois plus que le nombre de places de parc de toute la zone. (jef)